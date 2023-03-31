Как и когда передавать показатели счетчика электроэнергии – список городов
Сегодня существуют различные способы передать показатели счетчика. Это можно сделать лично, обратившись к своему поставщику, или онлайн через личный кабинет, чат-бот или просто по телефону.
Когда и как передавать показатели счетчика электроэнергии в Украине — узнавали Факты ICTV.
К какому числу нужно передать показатели
Объемы потребленной электроэнергии определяются за расчетный период — это один календарный месяц. Потребители должны представить данные:
- за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут зачислены за 1 число).
Если показатели счетчика света передать позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.
Как подать показатели жителям Киева и области
Жители Киева могут передать показатели в ДТЭК:
- в личном кабинете на сайте;
- позвонив в колл-центр по контактам;
- через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).
Или позвонив в колл-центр Киевоблэнерго по номеру (044) 459-07-40. Для передачи информации нужно выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показания счетчика.
Также можно отправить смс на номер (067) 239-7-238. Формат сообщения должен выглядеть так:
- Лицевой счет — пробел — показатель.
Еще можно передать показатели через компанию Yasno по ссылке. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели.
Жители Киевщины могут подать показатели электроэнергии:
- в личном кабинете ДТЭК Киевские региональные электросети;
- через чат-бот в Viber и Telegram;
- специальную форму на сайте;
- в мобильном приложении сети онлайн (в AppStore и Google Play Market).
Как передать показатели света во Львове
Львовяне могут сделать это через Львовоблэнерго:
- по электронной почте pokaz@loe.lviv.ua;
- в онлайн-сервисе Персональный кабинет;
- на номер 295-85-13 без соединения с оператором;
- смс-сообщением на короткий номер 5068;
- позвонить на номер 5068 (звонок платный);
- через чат-боты в Viber и Telegram.
Как передать показатели света в Одессе
Жители Одессы и области могут передать показатели через ДТЭК Одесские электросети:
- в личном кабинете на сайте;
- позвонив в колл-центр по контактам;
- через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger);
- в мобильном приложении Line of Light (Google Play Market).
Как передать показатели света в Херсоне
Это можно сделать на сайте Херсоноблэнерго:
- в Личном кабинете или Без регистрации;
- через чат-бот в Viber;
- по телефонам: (0552) 316-316, (0552) 48-06-20, 0-800-500-629 (круглосуточно);
- отправить на электронный адрес pokaz@co.ksoe.com.ua письмо;
- смс-сообщение на номер 050-49-0000-4;
- посетив центр обслуживания потребителей (Херсон, ул. Пестеля, 5, ул. Перекопская, 178).
Как передать показатели в Днепре
Жители Днепра и области могут передать показатели через ДТЭК Днепровские электросети:
- в личном кабинете на сайте;
- позвонив в колл-центр по контактам;
- через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).
Еще можно передать показатели через компанию Yasno по ссылке. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели.
Как передать показатели в Харькове
Это можно сделать непосредственно на сайте АО Харьковоблэнерго с помощью специальной формы.
Также установите на смартфон мобильное приложение Харэнерго и получайте полный комплекс услуг: передача показателей, оплата, просмотр истории и квитанций, плановые и аварийные отключения, оповещения об отсутствии электроэнергии.
Также передать показатели можно в чат-боте Viber или воспользоваться аккаунтом на платформе Мой Харьков.
Как передать показатели на Закарпатье
Чтобы передать показатели электросчетчика потребители могут воспользоваться несколькими способами:
- через личный кабинет на сайте Оператора системы распределения;
- по телефону колл-центра 0-800-50-16-20;
- на электронный адрес call-centr@zakarpat.energy;
- смс по контактам;
- с помощью чат-ботов Viber, Telegram и Facebook Messenger;
- путем быстрой формы на сайте Оператора системы распределения в меню Кабинет без авторизации;
- передать показатели контроллеру (М)РЕМ.