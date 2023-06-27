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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда: сколько запланировано на выплаты пенсий

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2023 год, определив его доходы и расходы.

Как проинформировали в пресс-службе ПФУ, бюджет этого учреждения на текущий год является сбалансированным.

Доходы бюджета Пенсионного фонда установлены в сумме 768,9 млрд грн. В условиях войны они включают:

  • собственные доходы – 451,1 млрд грн;
  • средства по общеобязательному государственному соцстрахованию – 27,7 млрд грн;
  • средства госбюджета на финансирование пенсионных программ, надбавок и повышений к пенсиям, а также выплат по соцстрахованию – 249 млрд грн;
  • средства из государственного бюджета на финансирование жилищных субсидий и льгот – 37,9 млрд грн.

На пенсии и социальные выплаты запланированы расходы в общей сумме 768,9 млрд грн. В частности, на пенсионные выплаты планируется потратить 692,8 млрд грн.

Сюда входит пенсионное обеспечение военнослужащих, погашение пенсионной задолженности, выплата пенсий внутренне перемещенным лицам и другие статьи расходов.

Как известно, с 1 марта в Украине произошла индексация пенсий, охватившая более 10 млн украинцев. После повышения средний размер выплат составляет 5,2 тыс. грн.

С 1 апреля произвели ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Он касается около 600 тыс. граждан. Сами доплаты эта категория пенсионеров получила в июне – сразу за три месяца.

Это связано с тем, что органы Пенсионного фонда получили отчетную информацию об уплате единого взноса за I квартал только в мае.

Следующий этап повышения пенсий состоится с 1 июля. Индексация охватит госслужащих, ученых и работников местного самоуправления.

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Источник: Пенсионный фонд
Кабінет міністрів, Пенсії, Пенсійний фонд, Пенсіонери
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