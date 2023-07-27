У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну

У четвер 27 липня в Полтаві демонтували пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомив секретар Полтавської міськради Андрій Карпов у своєму Тelegram-каналі та опублікував фото і відео, як усе було.

На кадрах видно, як комунальники за допомогою спецтехніки прибирають монументи з вулиць, вантажать на автомобільну спецтехніку та закріплюють тросами.

Першим демонтували пам’ятник Ватутіну, близько 6:00 ранку і приблизно за годину прибрали пам’ятник Пушкіну.

Зазначається, що монументи передадуть до музеїв. Зокрема, пам’ятник Ватутіну можуть передати до музею Парк радянського періоду на Сумщині, а пам’ятник Пушкіну – до Полтавського краєзнавчого музею.

Нагадаємо, у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, його передали до музею авіації, а в Ужгороді демонтували гігантський пам’ятник радянським воїнам Україна – визволителям.

Фото: секретар Полтавської міськради Андрій Карпов

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