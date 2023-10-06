Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024

Перед грядущим отопительным сезоном всегда актуален вопрос тарифов на коммунальные услуги. В правительстве в очередной раз заверили, что во время действия военного положения они не будут повышаться.

Факты ICTV рассказывают, какими будут тарифы на газ, тепло, водоснабжение и электроэнергию зимой 2023-2024.

Тарифы на газ и тепло

В компании Нафтогаз, которая поставляет газ 98% бытовых потребителей, и глава правительства Денис Шмыгаль убеждают, что по крайней мере до середины апреля 2024 года цены на голубое топливо для населения останутся на прежнем уровне.

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То есть стоимость газа составит 7,96 грн за кубометр.

Это касается и тарифов на теплоснабжение. Нафтогаз и в дальнейшем будет продавать газ производителям тепла для бытовых потребителей по 7 420 грн за тысячу кубометров.

Сколько платить зимой за электроэнергию и воду

Цены на электричество в Украине повысили с 1 июня 2023 года и дальше повышать пока не планируют.

Поэтому зимой украинцы будут платить за свет, как и сейчас, 2,64 грн/кВт-час.

А владельцы двузонных счетчиков, если уложатся в 250 кВт-ч за месяц, днем будут платить 2,64 грн/кВт-ч, а ночью 50% — 1,32 грн.

Что касается тарифов на водоснабжение и водоотвод, они также не изменятся. Были попытки повысить их с 1 июля в среднем на 32%, однако впоследствии, из-за жесткой критики, в частности со стороны правительства и президента Владимира Зеленского, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила свое предыдущее решение от 29 июня.

Соответственно, жители разных регионов зимой 2023-2024 и дальше будут платить за воду по старым тарифам.

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