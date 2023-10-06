Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Как назначают субсидию на отопительный сезон 2023-2024: все, что нужно знать
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024

Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024
Фото: Факти ICTV, Depositphotos

Перед грядущим отопительным сезоном всегда актуален вопрос тарифов на коммунальные услуги. В правительстве в очередной раз заверили, что во время действия военного положения они не будут повышаться.

Факты ICTV рассказывают, какими будут тарифы на газ, тепло, водоснабжение и электроэнергию зимой 2023-2024.

Тарифы на газ и тепло

В компании Нафтогаз, которая поставляет газ 98% бытовых потребителей, и глава правительства Денис Шмыгаль убеждают, что по крайней мере до середины апреля 2024 года цены на голубое топливо для населения останутся на прежнем уровне.

Сейчас смотрят

То есть стоимость газа составит 7,96 грн за кубометр.

Это касается и тарифов на теплоснабжение. Нафтогаз и в дальнейшем будет продавать газ производителям тепла для бытовых потребителей по 7 420 грн за тысячу кубометров.

Сколько платить зимой за электроэнергию и воду

Цены на электричество в Украине повысили с 1 июня 2023 года и дальше повышать пока не планируют.

Поэтому зимой украинцы будут платить за свет, как и сейчас, 2,64 грн/кВт-час.

А владельцы двузонных счетчиков, если уложатся в 250 кВт-ч за месяц, днем будут платить 2,64 грн/кВт-ч, а ночью 50% — 1,32 грн.

Что касается тарифов на водоснабжение и водоотвод, они также не изменятся. Были попытки повысить их с 1 июля в среднем на 32%, однако впоследствии, из-за жесткой критики, в частности со стороны правительства и президента Владимира Зеленского, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила свое предыдущее решение от 29 июня.

Соответственно, жители разных регионов зимой 2023-2024 и дальше будут платить за воду по старым тарифам.

Смотрите также
Газа хватит, а цена останется неизменной: каким будет отопительный сезон 2024
Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024

водопостачання, Газ, электроэнергия, Комунальні платежі, Коммунальные тарифы, підвищення тарифів, тарифи на тепло
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Задолженность по коммуналке во время войны: могут ли отключить услуги
Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024
Тарифы на свет: сколько украинцы будут платить осенью
Лампа - світло
Как передать показатели счетчика в Нафтогаз: инструкция пошагово
газовий лічильник
Скидка в 100, 50 или 25%: кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня
Льготы на коммунальные услуги для УБД 2023: как получить и что понадобится
Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь