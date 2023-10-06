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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Скільки платитимуть українці за комуналку взимку 2023-2024

Скільки платитимуть українці за комуналку взимку 2023-2024
Фото: Факти ICTV, Depositphotos

Перед прийдешнім опалювальним сезоном завжди актуальне питання тарифів на комунальні послуги. В уряді вже вкотре запевнили, що під час дії воєнного стану вони не підвищуватимуться.

Факти ICTV розповідають, якими будуть тарифи на газ, тепло, водопостачання та електроенергію взимку 2023-2024.

Тарифи на газ і тепло

У компанії Нафтогаз, яка постачає газ 98% побутових споживачів, та глава уряду Денис Шмигаль переконують, що принаймні до середини квітня 2024 року ціни на блакитне паливо для населення залишаться на колишньому рівні.

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Тобто вартість газу становитиме 7,96 грн за кубометр.

Це стосується і тарифів на теплопостачання. Нафтогаз і надалі продаватиме газ виробникам тепла для побутових споживачів по 7 420 грн за тисячу кубометрів.

Скільки платити взимку за електроенергію та воду

Ціни на електрику в Україні підвищили з 1 червня 2023 року і далі підвищувати поки що не планують.

Тому взимку українці платитимуть за світло, як і зараз, 2,64 грн/кВт-год.

А власники двозонних лічильників, якщо вкладуться у 250 кВт-год за місяць, вдень платитимуть 2,64 грн/кВт-год, а вночі 50% – 1,32 грн.

Щодо тарифів на водопостачання та водовідведення, вони також не зміняться. Були спроби підвищити їх з 1 липня в середньому на 32%, проте згодом, через жорстку критику, зокрема з боку уряду та президента Володимира Зеленського, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє попереднє рішення від 29 червня.

Відповідно, жителі різних регіонів взимку 2023-2024 і далі платитимуть за воду за старими тарифами.

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водопостачання, Газ, електроенергія, Комунальні платежі, Комунальні тарифи, підвищення тарифів, тарифи на тепло
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