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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна не може насильно повернути чоловіків з-за кордону: Данілов щодо закону про мобілізацію

Олексій Данілов
Фото: Офіс президента

Україні необхідно внести корективи до чинного законодавства, яке стосується мобілізації, щоб зробити процес призову на військову службу справедливішим.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, новий закон має бути справедливим для людей, які долучаються до служби в Силах оборони України.

– Мобілізація в Україні оголошена після запровадження воєнного стану 24 лютого 2022 року і триває досі. Необхідно внести корективи, щоб зробити процес справедливішим. Не думаю, що новий законопроєкт викличе серйозні невдоволення, – вважає секретар РНБО.

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Яким буде закон про мобілізацію

Данілов зауважив, що зараз немає остаточного варіанту документа, який стосується мобілізації в Україні, тому виникають різні думки.

Зараз дивляться

Проте новий закон має бути справедливим до тих, хто вступає до лав української армії, стверджує секретар РНБО.

Зараз лише від народних депутатів залежить, коли законопроєкт про мобілізацію винесуть на обговорення до Верховної Ради України, зазначив Данілов.

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Україна не може насильно повернути чоловіків з-за кордону: Данілов щодо закону про мобілізацію

Чи можливий призов українців за кордоном

За словами Данілова, Україна не зможе втрутитися, якщо громадянин офіційно має статус біженця за кордоном. Він підпорядковується законам тієї країни, в якій перебуває зараз.

– Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, підпорядковується законам цієї країни. Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. У кожній країні свої закони щодо людей зі статусом біженця, – наголосив він.

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Джерело: Report

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Війна в Україні, Законопроект, мобілізація, Олексій Данілов, РНБО
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