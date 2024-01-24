Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76

Збройні Сили України надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема на Білгородсько-Харківському напрямку.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ 24 січня після численних непідтверджених повідомлень про падіння російського транспортного літака Іл-76, в якому нібито перебували українські полонені.

Заява Генштабу ЗСУ на тлі падіння Іл-76

У Генштабі ЗСУ пояснили, що лише за останній тиждень російські війська завдали 19 ракетних ударів по Харківській області. Інтенсивність обстрілів пов’язують зі збільшенням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

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Зокрема, за тиждень російські війська атакували Харківську область 26 ЗКР С-300 та трьома балістичними ракетами Іскандер-М. Внаслідок обстрілів загинуло 16 людей, серед яких – одна дитина, а поранено ще 78 осіб. Зруйновано 13 будівель: лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

– Збройні Сили України не лише контролюють повітряний простір для зменшення саме ракетної загрози, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику постачання, особливо з застосуванням засобів військово-транспортної авіації, – йдеться у повідомленні.

Інтенсивність обстрілів повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які направлялися до аеродрому Бєлгорода. У Генштабі заявили, що ЗСУ надалі вживатимуть заходів для знищення засобів доставлення і терористичної загрози на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Падіння Іл-76 – що відомо

Вдень 24 січня стало відомо, що в Корочанскому районі Бєлгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що на місці падіння Іл-76 працюють слідча група та співробітники МНС, однак без подробиць.

Збройні сили України підтвердили інформацію про падіння літака Іл-76, заявивши, що він перевозив ракети для ЗРК С-300, якими атакують Харків з Бєлгородської області.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що на борту Іл-76 нібито перебувало 65 полонених, три особи, які їх супроводжували, і шестеро членів екіпажу.

Сьогодні дійсно мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Проте він заявив, що запланований обмін наразі не відбувається. Також невідомо, де саме міг відбутися обмін.

Він зазначив, що озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, зараз перевіряється.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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