Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море танкер Dashan, который входит в так называемый теневой флот России.

Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.

Поражение танкера “теневого флота” РФ Dashan

По информации наших источников, 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий теневому флоту России.

Сейчас смотрят

Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала Новороссийск. Оно шло на максимальной скорости с выключенным транспондером.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео, предоставленном нашими источниками в СБУ, видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя.

Как сообщают источники, приблизительная стоимость такого танкера составляет $30 млн, а за один рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на $60 млн.

Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (с отключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции ввели Европейский Союз, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

— СБУ продолжает активные меры по снижению поступлений нефтедолларов в бюджет РФ. За последние две недели — это уже третий выведенный из строя танкер теневого флота, который помогал Кремлю обходить международные санкции, — сообщил информированный собеседник в СБУ.

29 ноября морские дроны Sea Baby поразили два подсанкционных нефтяных танкера Kairo и Virat в Черном море.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.