Дроны СБУ поразили танкер теневого флота РФ Dashan в Черном море — видео
- Морские дроны поразили в Черном море танкер "теневого флота" России под флагом Коморских Островов.
- Он перевозил нефтепродукты и двигался к Новороссийску с выключенным транспондером.
Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море танкер Dashan, который входит в так называемый теневой флот России.
Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.
Поражение танкера “теневого флота” РФ Dashan
По информации наших источников, 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий теневому флоту России.
Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала Новороссийск. Оно шло на максимальной скорости с выключенным транспондером.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео, предоставленном нашими источниками в СБУ, видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя.
Как сообщают источники, приблизительная стоимость такого танкера составляет $30 млн, а за один рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на $60 млн.
Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (с отключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции ввели Европейский Союз, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.
— СБУ продолжает активные меры по снижению поступлений нефтедолларов в бюджет РФ. За последние две недели — это уже третий выведенный из строя танкер теневого флота, который помогал Кремлю обходить международные санкции, — сообщил информированный собеседник в СБУ.
29 ноября морские дроны Sea Baby поразили два подсанкционных нефтяных танкера Kairo и Virat в Черном море.