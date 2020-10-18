За сутки еще более 600 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 18 октября составило 39 959 269 случаев.
Среди них умерли от осложнений 1 114 633 пациентов и 29 888 584 — выздоровели.
Антилидеры по количеству зараженных:
- США — 8 342 665;
- Индия — 7 494 551;
- Бразилия — 5 224 362;
- Россия — 1 384 235;
- Испания — 982 723.
Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.
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Где больше всего жертв Covid-19:
- США — 224 282;
- Бразилия — 153 690;
- Индия — 114 064;
- Мексика — 86 059;
- Великобритания — 43 579.
Где больше выздоровевших:
- Индия — 6 597 209;
- США — 5 432 192;
- Бразилия — 4 635 315;
- Россия — 1 065 199;
- Колумбия — 847 467.
Коронавирус в мире 17 октября
По данным на 17 октября, коронавирусом в мире заразились 39 266 928 жителей планеты.
Из них 1 103 517 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.