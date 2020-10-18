За сутки еще более 600 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 18 октября составило 39 959 269 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 114 633 пациентов и 29 888 584 — выздоровели.

Антилидеры по количеству зараженных:

США — 8 342 665;

Индия — 7 494 551;

Бразилия — 5 224 362;

Россия — 1 384 235;

Испания — 982 723.

Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего жертв Covid-19:

США — 224 282;

Бразилия — 153 690;

Индия — 114 064;

Мексика — 86 059;

Великобритания — 43 579.

Где больше выздоровевших:

Индия — 6 597 209;

США — 5 432 192;

Бразилия — 4 635 315;

Россия — 1 065 199;

Колумбия — 847 467.

Коронавирус в мире 17 октября

По данным на 17 октября, коронавирусом в мире заразились 39 266 928 жителей планеты.

Из них 1 103 517 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.