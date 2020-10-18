PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

600 тыс. за сутки: статистика коронавируса 18 октября

За сутки еще более 600 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 18 октября составило 39 959 269 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 114 633 пациентов и 29 888 584 — выздоровели.

Антилидеры по количеству зараженных:

  • США — 8 342 665;
  • Индия — 7 494 551;
  • Бразилия — 5 224 362;
  • Россия — 1 384 235;
  • Испания — 982 723.

Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего жертв Covid-19:

  • США — 224 282;
  • Бразилия — 153 690;
  • Индия — 114 064;
  • Мексика — 86 059;
  • Великобритания — 43 579.

Где больше выздоровевших:

  • Индия — 6 597 209;
  • США — 5 432 192;
  • Бразилия — 4 635 315;
  • Россия — 1 065 199;
  • Колумбия — 847 467.

Коронавирус в мире 17 октября

По данным на 17 октября, коронавирусом в мире заразились 39 266 928 жителей планеты.

Из них 1 103 517 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка