Made in Ukraine стало брендом: Зеленський про дрони, вихід з Донбасу та загрозу для Балтії

Дрони як система захисту для інших держав

Оксана Соколова: Зараз у нас оборонне співробітництво – це Німеччина, Велика Британія, Близький Схід, Норвегія, Нідерланди.

Володимир Зеленський: Нордичні країни – дуже добре.

Оксана Соколова: Тобто формується такий глобальний ринок виробництва зброї, принаймні щодо дронів, правда?

Володимир Зеленський: Це захист. Безумовно, більшість цих дронів – це захист. А захист буває різний. Ви захищаєте кордони. Сьогодні наші хлопці навчилися робити так звані мертві зони.

Що таке мертва зона? Коли ми тримаємо дронами ту чи іншу зону, щоб ворог не міг зайти. Безумовно, його техніку, яка заходить, хлопці палять, і я їм за це вдячний. Але головне – ви тримаєте це під контролем.

Сьогодні це система, яка працює як під час війни, так і для превентивного захисту під час миру для інших держав. Для захисту їхніх кордонів та енергетики.

Україна як частина нового оборонного союзу

Оксана Соколова: Якщо ми маємо такі унікальні можливості, чи розглядається можливість створення нового оборонного союзу? Якщо нас не беруть в НАТО, чи може Україна сама…

Володимир Зеленський: Я підходив до цього питання як до посилення Європейського Союзу. Ми хочемо бути в ЄС. І я впевнений: якщо деякі представники ЄС не робитимуть помилок, ми там будемо. Це питання часу. Чому помилок? Тому що ми вже сьогодні посилюємо ЄС.

Оксана Соколова: З безпекової точки зору – точно.

Володимир Зеленський: Передусім. Безпека сьогодні – пріоритет для всіх. Для всіх континентів. Ми говоримо про Європу. Ми тут знаходимося.

Як би боляче це не звучало для наших людей, але з огляду на географію і ризики ми – фортифікація для всієї Європи. Принаймні з цього напрямку. Тому ми безумовно посилюємо Європу.

Союз, який, на мою думку, міг би бути значно сильнішим, – це союз Норвегії, України, Британії і Туреччини. Це чотири країни, яких не вистачає Європейському Союзу. Для чого? Тому що Туреччина і Україна – ми говорили про це з нашими турецькими колегами, у нас хороші відносини, – разом ця армія сильніша за російську.

Я вважаю, що і українська армія не поступається російській, але там багато людей, є різні моменти. Але Україна і Туреччина…

Оксана Соколова: У партнерстві.

Володимир Зеленський: У партнерстві ця армія сильніша. Починаючи з контролю Чорного моря і закінчуючи контролем повітряного простору.

Щодо Туреччини є питання – законів, реформ, європейського законодавства. Я знаю, що є питання до Туреччини. Знаю, що Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.

Знаю, що Норвегія має багато різних систем і економічних зв’язків з ЄС. Але все одно вважаю: ці чотири країни зробили б ЄС найсильнішим союзом у світі – з найкращою безпекою в світі

Оксана Соколова: Тобто ви маєте на увазі новий союз чи розширення саме ЄС?

Володимир Зеленський: Ми не шукаємо альтернативу. Я просто вважаю, що ці чотири країни дуже сильні і можуть посилити ЄС. Але й окремо ці чотири країни – це точно дуже сильний союз.

Про Угорщину і 90 мільярдів на оборону

Оксана Соколова: У цьому контексті – щодо останніх заяв Мадяра, який висловився проти прискореного вступу України в ЄС, але водночас не проти розблокування кредиту на 90 мільярдів. Як ви оцінюєте перспективи співпраці з ним і ці заяви?

Володимир Зеленський: Зараз є вікно можливостей для тристоронніх відносин. Уже можна говорити про тристоронній формат, тому що це ЄС і Угорщина, хоча Угорщина є повноправним членом ЄС, але все одно це вже такі відносини.

За попереднього керівництва вони хотіли певною мірою стояти осторонь. Але ЄС має різні програми, без яких Угорщині складно. Угорську інфраструктуру посилює саме ЄС. Не навпаки.

Україні ці гроші потрібні для захисту України і ЄС, включно з Угорщиною. Тому це вікно можливостей і для налагодження двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною. Ми тільки за.

І я думаю, що всі ці перспективи є. Якщо всі хочуть конструктивного, чесного діалогу. Ми на це завжди готові. 90 мільярдів євро потрібні нам, щоб посилити нашу армію, посилити захист неба. На PURL грошей для того, щоб купувати в американців балістику, не вистачає.

90 мільярдів потрібно брати – частину звідти і віддавати на PURL. Так, ми вдячні німцям. Британці дали 100 мільйонів, німці дають, норвежці дають, нідерландці дають найбільше – на PURL, на антибалістику. Ми зараз говоримо зі шведами, щоб вони трохи додали.

Ми були в Нідерландах. Прем’єр-міністр дав 250 мільйонів на дрони. Я йому дуже вдячний, у нас хороші відносини. Усі ці кроки важливі, коли це вчасно. Бо потім ми вже будемо платити вдвічі більше. Тому я думаю, що ми можемо сьогодні все це налагодити.

Це вікно можливостей для України, Угорщини і країн Європейського Союзу. Знаю, є болюче питання для нас – нафтопровід Дружба.

Про нафтопровід Дружба і відносини з Угорщиною

Оксана Соколова: Коли він запрацює? Хотіла спитати, чи запрацює?

Володимир Зеленський: До кінця квітня він буде готовий працювати. ЄС знає мою позицію: я не підтримую продаж російської нафти. Я знаю, що для угорців це умова.

Німці, як і всі країни ЄС, кажуть: ми домовлялися щодо 2027 року. Вони з угорцями домовлялися, що до 2027 року це може працювати, але за цей час вони мають підготувати альтернативне джерело. Тому ми зі свого боку виконаємо те, що пообіцяли. До кінця квітня.

Угорці, думаю, виконають те, що вони пообіцяли, – розблокують 90 мільярдів. Європейський Союз виконає те, що пообіцяв, – домовляться з угорцями, з новим урядом та з іншими. Україна все зробила – відкривайте нам перший кластер. А потім крок за кроком, без гальмування, відкривайте наступні кластери, наближайте нас до членства в ЄС. Я вважаю, що кожна з цих сторін сьогодні має шанс на відновлення поваги одна до одної.

І гроші хотілося б повернути (гроші Ощадбанку, – Ред.). Вони там у нас деякі гроші забрали.

Оксана Соколова: До речі, ця історія зависла?

Володимир Зеленський: А з ким говорити? Будемо вже говорити з Мадяром. Я думаю, що повинні повернути. Ці гроші Орбан просто вкрав.

Чому Орбан програв

Оксана Соколова: Як ви думаєте, чому він програв? Орбан. Де він прорахувався?

Володимир Зеленський: Я багато разів це казав. Зі мною не погоджувалися багато лідерів. На ненависті не можна вигравати постійно. На ненависті можна тактично виграти, але стратегічно – точно програти.

Вибори в Угорщині – це стратегічний програш Орбана. Я робив усе, щоб налагодити з ними відносини. Навіть коли він вішав білборди з ненавистю до мене, я казав, що я – вибір народу України. Ненависть до мене – це проєкція ненависті до українців. А потім вони почали у своїх меседжах це підтверджувати.

Забороняти зброю, підтримку України – це ж не проти мене особисто. Це проти Збройних Сил і наших людей. Блокувати транзит – і ми змушені шукати інші шляхи. Згадайте, крок за кроком саме так і було.

Вони заборонили логістику через себе, заборонили підтримку, блокували санкційні пакети. Двадцятий санкційний пакет заблокований. Прибирали зі списків, які ми подавали, російських олігархів. Прибирали ці назви, ці імена.

Зрештою почали блокувати кластери. І врешті розповідали, що це через неповагу до меншин. Це брехня. Я зустрічаюся з меншиною, ми робимо все, що вони хочуть. І ось вам 90 мільярдів. І це вже стратегічний програш. Він побудував свою кампанію на ненависті до українців. А угорці, угорський народ, показали йому: ми з цим не погоджуємося.

Про справедливість, а не про пробачення

Оксана Соколова: Дуже хотілося б, звичайно, щоб колись ця політика ненависті і в Росії спрацювала.

Володимир Зеленський: Там складніше. Складніше, тому що війна. Повномасштабна війна. Пробачити складно. І треба, щоб ми говорили не про пробачення, а про справедливість. Люди, які віддавали такі накази, злочинні накази, повинні відповідати згідно з міжнародним правом, згідно із законодавством.

Друге – це, безумовно, відшкодування. Вибачатися, безумовно, будуть уже наступні політики. Ці політики, я впевнений, не будуть. І все буде залежати від того, як закінчиться ця війна.

Про переговори за участі США та найшвидший формат закінчення війни

Оксана Соколова: Які сьогодні шанси не те щоб розблокувати, а якось активізувати переговори, якщо до нас приїдуть американські переговорники – Віткофф і Кушнер? По-перше, чи приїдуть? По-друге, чи стане це якимось поштовхом?

Володимир Зеленський: Ми не повинні робити з приїзду Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа якусь особливу сенсацію, тому що ми з ними на контакті. І я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а їм. Чому? Тому що їздити в Москву і не приїжджати в Київ – це неповага. Я розумію, у нас складніша логістика.

Якщо вони не хочуть, будемо зустрічатися в інших країнах. Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті телефоном і по телефону висловлюють бажання продовжувати комунікацію і перемовини. Питання в тому, що росіяни не хочуть закінчувати. Навіть уже іноді ми не говоримо про справедливий формат. Ми говоримо про формат, у якому сьогодні це найшвидше можна закінчити.

Це формат “стоїмо, де стоїмо”, контактна лінія. Це найшвидший формат, як припинити, як кажуть американці, вбивства. І треба, щоб у цей формат грали всі серйозні люди. Не грали свою гру, а було однакове розуміння.

Ми хочемо формат не складний, тому що все, що дуже складно, дуже складно контролювати у виконанні. Давайте спочатку припинимо вогонь. Довготривало. Це може бути закінчення війни в бойовій формі, військовій формі. А далі перейдемо до наступних, уже дипломатичних кроків.

Чому вимога вийти з Донбасу для України неприйнятна

Володимир Зеленський: Але якщо умова тільки одна – вийти…

Оксана Соколова: З Донбасу.

Володимир Зеленський: Розумієте, це виглядає так, ніби без нас домовилися. Безпекове питання номер один: ми виходимо з Донбасу, бо вони так хочуть.

Оксана Соколова: З Донецької області.

Володимир Зеленський: Так, з Донецької області. Там ще є село, у нас є частина Луганської області, вона маленька, але тим не менше. Вони хочуть, щоб ми вийшли з Луганської і Донецької областей.

Безумовно, стратегічно для нас це програш. Стратегічно для Збройних Сил це програш. Фортифікаційні споруди, захисна лінія – ми точно стаємо слабшими. І коли вам дають сигнал, наприклад, наші американські партнери: можна ж побудувати нові споруди. Можна. Це час. Але навіщо? Вони готові давати гроші. А навіщо нам це робити?

Урбанізована зона все одно сильніша, ніж будь-які лінії, які ви побудуєте в полі. Тут питання урбанізованої зони, питання 200 тисяч людей, які там живуть, питання того, що ми робимо крок назад і морально послаблюємо нашу армію. Питання, скільки людей там уже загинуло.

Я вважаю, що такий крок сьогодні безвідповідальний. Які гарантії безпеки Україні дають?

Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, то чому росіянам через якийсь час знову не почати наступ? Я просто не розумію, чому? Я не бачу причин. Що їх обмежуватиме? Що саме? Наприклад, США кажуть: наприклад, президент Трамп. Добре. Два з половиною роки. А що потім будемо робити?

Про ризик нового наступу Росії і можливу загрозу для Балтії

Оксана Соколова: Пане президенте, що ви думаєте з приводу останніх публікацій The Washington Post про те, що Путін ледь не в травні дав завдання рушити на одну з країн Європейського Союзу чи Балтії, щоб переключити увагу і загострити ситуацію?

Володимир Зеленський: Обмеження доступу до соціальних мереж у РФ пов’язане не з тим, щоб обмежити критику голови їхньої держави. На мій погляд, завдання глибше – щоб не було бунтів.

Через що можуть статися бунти у північного сусіда? На мій погляд, через кілька речей. Передусім – через велику загальну мобілізацію.

Мобілізація в Росії – це мобілізація людей із центральних міст, включно з Москвою і Санкт-Петербургом. Це означає, що в Росії ніхто не сприйматиме мобілізацію такого рівня.

Сьогодні вона захована в контракти. Але щоб зробити загальну мобілізацію, грошей у нього не вистачить на таку дороговартісну контрактну програму, яка в нього є зараз. Щоб додати ще мільйон чи півтора до армії – а саме цього він хоче, – йому потрібна мобілізація.

Якщо він її зробить, це буде для нього серйозний виклик. Це перше.

Для чого робити таку велику мобілізацію? Щоб повторити великий наступ на Україну. Є й варіант Б – з меншими витратами і меншими зусиллями зробити паралельний, невеликий наступ туди, де можна обмежитися меншою кількістю сил. Чому? Тому що та чи інша держава, наприклад країни Балтії, не готова до сильного протистояння. Через те, що вони маленькі. Не через те, що вони не сміливі.

Тобто план А – велика мобілізація і обмеження соцмереж, щоб наступати. А куди саме – це вже вони вирішуватимуть. Я думаю, у них є кілька варіантів. І тут питання в тому, як він дивиться на те, що відбувається з країнами НАТО. Чи будуть вони підключатися, чи ні.

Чи спрацює п’ята стаття НАТО

Оксана Соколова: А як ви думаєте, п’ята стаття спрацює? Наприклад, у країнах Балтії.

Володимир Зеленський: Вважаю, що, можливо, не всі країни хотіли б підтримати. Але, на мій погляд, у країн НАТО не буде виходу. Інакше не буде НАТО. Їм потрібно буде об’єднуватися і відповідати на те, що потенційно може зробити Путін. Інакше цього союзу просто більше не буде.

Як війна в Ірані впливає на Росію, США, Європу і Україну

Оксана Соколова: Ситуація в Ірані зараз гальмує цю ситуацію чи прискорює?

Володимир Зеленський: Ситуація в Ірані поки що, слава Богу, не дала росіянам того, на що вони розраховували. А саме – допомогти Ірану відповідати сильніше, точково по енергетиці, щоб виникли обмеження на енергетичному ринку, щоб із Росії знімали більше санкцій через дефіцит у світі, і щоб вони могли більше продавати й заробляти. Тому що в Путіна великі проблеми з економікою.

Точно великі проблеми. І дефіцит у 100 мільярдів за рахунок цієї короткої війни на Близькому Сході не покриєш. Якщо війна триватиме довше, він, безумовно, у цьому зацікавлений – тоді заробить більше. Але поки що цей великий дефіцит він не покрив.

Я думаю, якщо й покрив, то 10% – не більше. Такий виклик.

Тому війна в Ірані посилює росіян. Війна в Ірані виснажує американців. Війна в Ірані виснажує енергетичні запаси Європи. Війна в Ірані створює тиск і ставить питання, де буде Китай. Це серйозний енергетичний виклик для всіх.

Тому війна в Ірані, безумовно, призведе до ширших агресій – не тільки на Близькому Сході. І обмежить доступ України до ППО.

Чи можуть українські морські дрони з’явитися в Ормузькій протоці

Оксана Соколова: Якщо ситуація зберігатиметься, чи можуть Magura та Sea Baby з’явитися в Ормузькій протоці?

Володимир Зеленський: Я сьогодні (йдеться про 17 квітня, – Ред.) брав участь онлайн із європейцями, там були і азійські країни.

Оксана Соколова: Це був великий саміт?

Володимир Зеленський: Це був саміт про безпеку в Ормузькій протоці. Наступний крок – у Лондоні. Там зустрічатимуться представники військових секторів країн. Ми також запрошені.

Тому допомога, експертиза – так. Також, якщо у нас із близькосхідними країнами є наші Drone Deal, то морські дрони туди входять. Тому все може з’явитися. Щодо захисту – можемо з’явитися. Щодо конвою – можемо допомагати.

Учора (16 квітня, – Ред.) я був у Нідерландах, був на нашому ще одному розмінувальнику. Дуже класно.

У нас там команда, в червні буде повністю готова, повністю пройшла всі тренування. Це вже наш п’ятий корабель-розмінувальник. У Британії влітку буде наша група, повністю готова до виконання завдань. П’ять розмінувальних кораблів – це ще один напрямок, який ми почали розвивати під час війни.

Дякуємо партнерам, вони нам допомогли. Це для нас серйозний напрямок. Також зможемо допомагати.

Про дефіцит ракет для Patriot і власну антибалістичну систему

Оксана Соколова: Яка сьогодні ситуація з ППО і ракетами для ППО? Ви домовилися в Німеччині про певну кількість ракет для Patriot. Наскільки зараз гострий цей дефіцит і що з цим робити далі, з урахуванням того, скільки вже відстріляно на Близькому Сході?

Володимир Зеленський: США виробляють 60 ракет на місяць. Я просив, ще починаючи з Байдена: дайте мені ліцензію, і я вам обіцяю, ми подвоїмо ваше виробництво. Я дуже цього хотів. Ми були готові.

Оксана Соколова: Тобто ми маємо можливості?

Володимир Зеленський: Абсолютно. Ідеться про ракети, не про системи. Саме про ракети. Щоб ви розуміли, в Європі це теж не одна країна виробляє. Сьогодні одну ракету виробляють кілька країн – різні частини. Тобто ми могли і так міксувати, могли і самі.

Але я дуже просив ще адміністрацію Байдена, потім продовжив із адміністрацією Трампа. Тим не менше, результат такий. У німців сьогодні є можливість виробляти ракети для Patriot. І це не питання сьогодення. Те, про що ми домовилися, – дуже серйозний пакет.

Але це буде дуже серйозний пакет тоді, коли вони почнуть виробляти ці ракети. Вони вже отримали ліцензію. Дай Бог, щоб вони налагодили виробництво якнайшвидше. Але це точно не про сьогодні. Тобто питання ніхто не зняв. А сьогодні з балістикою треба боротися.

Друга історія – я зустрічаюся з виробниками, тому що моя ідея в тому, що в нас повинна бути антибалістична європейська система. Ми говоримо з кількома державами, працюємо в цьому напрямку. І нашим компаніям говоримо, ставимо завдання: за рік ми маємо зробити свою антибалістичну систему.

Оксана Соколова: Щоб не залежати від Patriot.

Володимир Зеленський: Так і є.

Оксана Соколова: А наскільки це реалістично?

Володимир Зеленський: Це реалістично. Дуже складно, але питання в складових. Я вважаю, що одну складову ми сьогодні бачимо – можна вирішити питання радарів. Я домовляюся з країнами. Тут треба просто подивитися, що працюватиме краще. І ще одне питання – ракети. Ракети для відповідних систем.

Оксана Соколова: А європейські країни готові підключатися до цієї програми?

Володимир Зеленський: Ми ще не з усіма говорили. Але з ключовими країнами, з якими я хотів про це поговорити в Європі, я вже поговорив. Це ті країни, де є розвиток протиповітряної оборони. Хай не антибалістичної, але все одно є система власного виробництва.

Оксана Соколова: Як ми будемо проходити найближчі місяці? Влітку, очевидно, росіяни активізуються. Щойно почнеться спека, ми ж це розуміємо.

Володимир Зеленський: Домовлятися, купувати, збирати, міняти. Іноді навіть шантажувати.

Оксана Соколова: У хорошому сенсі.

Володимир Зеленський: Безумовно. Щоб отримати ракети.

Як Україні правильно скористатися вікном можливостей

Оксана Соколова: Зараз ми говоримо про суперсилу, яка є в України. Це наші компетенції, наше технологічне напрацювання. Але ми розуміємо, що це вікно можливостей. Воно не буде вічним. Як правильно ним скористатися?

Володимир Зеленський: Не розпродавати Україну. Ось і все. Домовлятися про роки і про гроші. І не боятися, що якщо ти сьогодні не продав усе, то завтра все це закриється. Не треба цього боятися.

Дрони сьогодні щоденно змінюють ситуацію на полі бою. Дрони змінюються. Перехоплювачі, які працювали в перші дні, коли ми почали про них говорити, сьогодні вже не працюють. Тому питання в тому, щоб у тебе були лінії виробництва.

Лінії, які постійно працюють, оновлюються, які сучасні, які мають присутність на полі бою, де експерти отримують пряму експертизу від військових, від операторів, від цієї війни. Не треба боятися. Треба розвиватися.

Це класна тема. З неї треба робити тільки успіх для України. У нас сьогодні, уявіть собі, 200 дуже сильних компаній. Із них 30 – топові. Це дрони, артилерія, броньована техніка.

Але в більшості це MilTech. Дуже круті розмінувальні дрони, НРК. Наприклад, нещодавно, хтось звертався з пропозицією продавати і експортувати НРК. А це один із головних запитів із фронту, чого не вистачає. А чого не замовляєте?

У Міноборони не було достатньо грошей. Чекаємо 90 мільярдів. Тобто це багатовекторне рішення, питання глобального управління. А НРК потрібні, щоб зберігати життя людей, забирати поранених. Як ми можемо дати експорт НРК? Я що, проти експорту? Ну як?

Так само, наприклад, з РЕБами. Їх не вистачає. Ми пройшли зиму – я ж не вигадую. Як жити без РЕБів, якщо їх не вистачає, як закрити всі енергетичні об’єкти?

Електрика потрібна всім – і виробництву, і країні для життя. РЕБів не вистачає. Ви хочете продавати? Ну продавайте, хлопці. Але не може бути так, що одним електрика потрібна, а іншим ні. Або що вона потрібна взимку, а влітку вже не так болить. Зима прийде.

Ми ж не можемо перестрибнути зиму і знову опинитися у весні. Ні, зима прийде дуже швидко – за пів року.

Про відбудову енергетики і роль місцевого менеджменту

Оксана Соколова: До речі, сьогодні йде якесь відбудовування цих розбитих електростанцій? Чи ми знову чекаємо 90 мільярдів?

Володимир Зеленський: Ні, йде. Об’єкти відбудовуються. Вважаю, що повільніше, ніж можуть. І тут треба бути чесними: не всюди головна причина – гроші. Менеджмент, компетенція місцевого керівництва – як мерів, голів громад, так і губернаторів – це загальна проблема. Є дуже сильні місцеві менеджери. Там, де вони сильні, навіть за фінансового дефіциту люди відбудовують. А там, де слабкі, там слабкі.