17 листопада на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія. Це перший в Україні комедійний пригодницький екшен про козаків.

Головну роль отримав український актор театру та кіно Юрій Дяк. Він зіграв роль простого хлопця Івана, який наважується викрасти коштовність в московського царя. Навколо цих подій та наслідків розгортається сюжет серіалу.

В інтерв’ю Фактам ICTV актор поділився спогадами з дитинства.

Юрій Дяк народився в Могилів-Подільському у родині простих робітників.

— Я не з акторської родини. Мої батьки вже на пенсії – мама пішла раніше, ніж тато. Вона працювала прибиральницею. Мій тато – слюсар. Він досі ремонтує млини, — ділиться Юрій Дяк.

Він говорить, що його дитинство було насиченим. Зізнається, що був бешкетником та кайфував, коли люди отримували позитивні емоції від його дій.

— Мама мені казала, що за мною золоті верби ростуть. Пригодницьких подій у моєму житті було багато. Змалечку був дуже активним. Коли я робив якусь дурню або просто балувався, і люди сміялися, то я отримував задоволення. Я ще більше дуркував, і вони ще більше сміялися. Мені це подобалося, — каже актор.

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Юрій Дяк говорить, що йому подобається бути в центрі уваги.

— В першому класі було опитування: ким ви хочете стати? Я написав, що хочу бути клоуном. Всі пишуть, що хочуть стати лікарями, міліціонерами, зараз вже поліцейськими, та пожежниками. Напевно, хтось і космонавтом, а я клоуном. Потім мама мене запитала: чому ти хочеш стати клоуном? Я сказав, що мені подобається, коли з мене сміються люди. Коли сміються з того, що я роблю. Вже зараз я розумію, що мені подобається робити те, від чого інші люди отримують задоволення. Це приносить людям ті відчуття, заради яких вони дивляться кіно, ходять в театр та взагалі живуть, — каже він.

Актор зазначає, що його кар’єрний шлях був нелегким, проте дуже насиченим. Він впевнений, що для улюбленої справи немає жодних перешкод.

— Я не знаю, кому було легко, навіть якщо у них були батьки акторами. Якщо ти дуже сильно чогось хочеш, то не важливо, хто в тебе батьки. Якщо батьки банкіри, а ти теж хочеш займатися банківською справою, то, можливо, вони тобі щось підскажуть. Найімовірніше якийсь час тобі вдаватиметься, але якщо цього не прагнеш, то потім зрозумієш, що це не твоє, і підеш запускати ракети в космос, — ділиться актор.

Козаки. Абсолютно брехлива історія – комедія про козацькі пригоди, пошук скарбів та дружбу. Серіал знімали на різних історичних локаціях та культурних пам’ятках.

Зокрема, знімальна команда побувала у Хотинській фортеці, в Бучацькому і Коростишівському кар’єрах, Києво-Печерській лаврі, музеї у Пирогові. Прем’єра відбудеться 17 листопада о 21.30 на телеканалі ICTV.