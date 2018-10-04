Сьогодні вранці у Дніпрі дерево впало на два автомобілі, які були припарковані у дворі.
Про це повідомили місцеві жителі, пише DP область.Онлайн.
Власники транспортних засобів не змогли врятувати свої машини від гілок, які були на автомобілях, тому викликали рятувальників.
За словами місцевих жителів, вони вже просили владу міста спиляти дане дерево. Воно було в аварійному стані. Люди в червні поточного року направляли звернення до міськради.
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До речі, раніше ми писали, що робити, якщо на машину впало дерево.
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