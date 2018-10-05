Російські хакери, які атакували Організацію у справах заборони хімічної зброї в Гаазі, причетні до нападу і на Бельгію.
Російські хакери, які намагалися вчинити кібератаку проти Організації з заборони хімічної зброї у Гаазі, атакували і Бельгію.
Про це повідомила місцева телерадіокомпанія RTBF.
– Федеральна прокуратура Бельгії розслідує інциденти 2014 року, коли хакери викрали конфіденційний дипзвіт МЗС Бельгії щодо України, – йдеться в повідомленні.
Розслідування триває досі. Підозрюваних поки не названо.
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RTBF зазначає, що хакери були частиною команди APT 28 (Fancy Bear, вона ж Pawn Storm), яку підозрюють у крадіжці електронних листів Демократичної партії в США.
Нагадаємо, 4 жовтня уряд Нідерландів повідомив, що у квітні вислали з країни чотирьох співробітників ГРУ Росії, які причетні до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї ОЗХЗ.
У цей же день США пред’явили звинувачення в кібератаках семи співробітникам ГРУ.
У свою чергу Канада також звинуватила Росію в кібератаках і спробах “підірвати міжнародний порядок”.