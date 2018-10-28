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У Польщі обвалилася стеля ТЦ, є постраждалі

У місті Жешув, Польща, в торговому центрі обвалилася стеля. У результаті постраждали сім осіб.

Про це повідомляє RMF24.

Обвалення сталося в одному з магазинів на першому поверсі.

Після цього відвідувачі торгового центру були евакуйовані, а постраждалих відвезли в лікарню.

Читайте: Подружжя з ожирінням зруйнували триповерховий будинок під час сексу

Tak wyglÄda zrujnowane wnÄtrze sklepu /PSP

Нагадаємо, як сім’я єнотів провалили стелю і травмували пожежного.

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