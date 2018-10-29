У центрі Афін (Греція) відбулися зіткнення між поліцією та студентами. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Інцидент стався під час ходи студентів до парламенту. Вони виступають проти законопроекту щодо змін порядку навчання в ліцеях, повідомляє Reuters.

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Протестувальники кидали каміння і коктейлі Молотова у бік поліції. У відповідь, правоохоронці розпилили сльозогінний газ.

Заворушення викликані незгодою молоді з новим проектом закону про зміну правил вступу до ВНЗ.

Раніше Факти ICTV писали, що у річницю референдуму в Каталонії (Іспанія) протестуючі почали блокувати автомагістралі та залізничні шляхи.

Фото: th1an1‏