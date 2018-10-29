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Потужний вибух у центрі столиці Тунісу, є поранені

Теракт у центрі столиці Тунісу скоїла терористка-смертниця.

Щонайменше 8 людей отримали поранення в результаті підриву терористки-смертниці в понеділок у центрі столиці Тунісу.

Про це повідомила місцева радіостанція Mosaique FM.

За її даними, серед постраждалих 7-ро співробітників сил безпеки і один мирний житель.

Згідно з початковою версією слідства, інцидент класифіковано як терористичний акт. Інші подробиці події не наводяться.

Читайте: Каміння та коктейлі Молотова: в Афінах студенти вийшли на протест

Нагадаємо,  у Керчі в політехнічному коледжі один зі студентів підірвав вибухівку.

Фото: life.ru

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