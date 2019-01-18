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Намагався вчинити теракт. У Норвегії росіянин із ножем напав на жінку

В Осло (Норвегія) громадянин РФ напав на відвідувачів одного з супермаркетів.

Ніж

В Осло (Норвегія) 20-річний росіянин з ножем напав на відвідувачів супермаркету. Йому вдалося завдати тяжке поранення одній жінці, повідомляє Deutsche Welle.

Поліції вдалося затримати нападника. На допиті він зізнався, що намагався вчинити теракт, вбивши кількох людей.

Зараз правоохоронці намагаються з’ясувати, чи пов’язаний напад з тероризмом.

Наразі розслідування не знайшло ознак того, що у зловмисника були співучасники або того, що планувалося кілька нападів.

Читайте: Травми голови і розрив легені: у Києві батько школяра побив учителя

До слова, в Одесі викрили російського агента, який збирався вчинити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди.

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