В Осло (Норвегія) громадянин РФ напав на відвідувачів одного з супермаркетів.
В Осло (Норвегія) 20-річний росіянин з ножем напав на відвідувачів супермаркету. Йому вдалося завдати тяжке поранення одній жінці, повідомляє Deutsche Welle.
Поліції вдалося затримати нападника. На допиті він зізнався, що намагався вчинити теракт, вбивши кількох людей.
Зараз правоохоронці намагаються з’ясувати, чи пов’язаний напад з тероризмом.
Наразі розслідування не знайшло ознак того, що у зловмисника були співучасники або того, що планувалося кілька нападів.
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До слова, в Одесі викрили російського агента, який збирався вчинити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди.
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