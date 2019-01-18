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У Сумах у церкві під час богослужіння стався вибух

Сьогодні ввечері у Сумах у Спасо-Преображенському кафедральному соборі під час богослужіння стався вибух.

У Сумах у церкві під час богослужіння стався вибух

Це сталося через те, що невідомий кинув на територію храму вибуховий пристрій. Це виявився піротехнічний заряд для гри у страйкбол.

Під час події у храмі перебувало багато прихожан. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджень приміщення теж немає.

Про це повідомляється на сайті УПЦ (МП).

Порушено кримінальну справу за статтею Хуліганство.

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У Сумах у церкві під час богослужіння стався вибух / 2 фотографии

Читайте: Намагався вчинити теракт. У Норвегії росіянин із ножем напав на жінку

До речі, у прес-клубі херсонської газети Новий день сталася бійка зі стріляниною.

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