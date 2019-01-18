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Факты / Происшествия / Убил и завернул в простыню: в Харькове россиянин жестоко расправился с женщиной/

Вбив і загорнув у простирадло: у Харкові росіянин жорстоко розправився з жінкою

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у Росії.

Вбив і загорнув у простирадло: у Харкові росіянин жорстоко розправився з жінкою

Він переховувався від слідства в Україні та винаймав житло у Харкові.

Там поліцейські знайшли тіло невідомої жінки, яке було загорнуто у простирадло та знаходилося за диваном.

Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.

Пізніше була встановлена особа померлої. Нею виявилася 42-річна мешканка Сум, яка приїхала до Харкова на заробітки.

44-річного зловмисника було затримано в місті Києві. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Відповідно до українського законодавства, зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці. Йде слідство.

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До речі, в одній зі шкіл Києва батько учня побив вчителя фізкультури за зауваження, зроблене його синові.

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