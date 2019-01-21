Блогер з Тайваню 36-річна Джіджі Ву замерзла на смерть в останньому поході у гори.
За пристрасть до фотографій у бікіні дівчина отримала прізвисько “мандрівниця у бікіні”. Джіджі Ву підкорювала гірські вершини і часто знімалася у горах у бікіні.
Про це повідомляє The Sun.
11 січня мандрівниця відправилася в одиночний похід, в якому хотіла підкорити найвищу вершину Тайваню Юйшань. Через вісім днів вона повідомила, що впала в ущелину і не може вибратися.
На її порятунок було направлено три групи рятувальників. Однак через нельотну погоду вони були змушені залишити пошуки. Коли вони все ж дісталися до ущелини, то знайшли замерзле тіло китаянки.
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До речі, у Львівській області у районі гори Парашка рятувальники знайшли двох туристів. Один з них виявився мертвим.
Фото: Gigi Wu/facebook