У селищі Абалакова в Красноярському краї (РФ) дев’ятикласник приніс в школу рушницю і намагався застрелити однокласника, з яким у нього був конфлікт.

У селищі Абалакова дев’ятикласник приніс в школу рушницю і намагався застрелити однокласника, пише видання 360.

За інформацією видання, в будівлю школи його не пустив черговий. Також він викликав дільничного.

Підліток вийшов на вулиці і почав стріляти по вікнах і машинам біля школи.

У школі розповіли, що у хлопця легка розумова відсталість і він навчався в корекційному класі.

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Адміністрація школи розпорядилася оперативно закрити всі входи в будівлю.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Хлопця затримали.

За словами одного з учнів школи, стрілок прийшов помститися однокласнику, який недавно його побив.

Також наголошується, що дев’ятикласник встиг зробити постріл в бік кривдника, але промахнувся. Вчителі цю інформацію спростовують.

Школяр, що стріляв, дві його сестри та брат знаходяться під опікою бабусі та дідуся. Його маму і тата позбавили батьківських прав.

Нагадаємо, 17 жовтня в політехнічному коледжі в Керчі учень влаштував стрілянину. Загинула 21 особа.