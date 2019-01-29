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У Києві чоловік розпилив газ в обличчя водієві маршрутки

Через конфлікт з водієм у Києві чоловік розпилив балончик газу у маршрутці авторинок Чапаєвка-станція метро Академмістечко.

У Києві чоловік розпилив газ в обличчя водієві маршрутки

Інцидент стався між водіями автомобіля Mitsubishi та маршрутки №576 на Південній Борщагівці, пише УНН.

Водій маршрутки не пропустив автомобіль, після чого власник Mitsubishi заблокував рух автобуса і розпилив газ в обличчя водієві.

Речовина поширилась салоном автобуса, тому пасажирам довелося вийти.

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Постраждалий водій до поліції не звертався, натомість надійшло два звернення від пасажирок.

Одна з жінок відмовилась давати письмові свідчення, до іншої виїхав патруль, аби написати заяву.

Поліцейські опитують всіх свідків з метою з’ясування обставин.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі школяр розпилив газ під час уроку.

Фото: Київ Оперативний 

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