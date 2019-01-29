Через конфлікт з водієм у Києві чоловік розпилив балончик газу у маршрутці авторинок Чапаєвка-станція метро Академмістечко.
Інцидент стався між водіями автомобіля Mitsubishi та маршрутки №576 на Південній Борщагівці, пише УНН.
Водій маршрутки не пропустив автомобіль, після чого власник Mitsubishi заблокував рух автобуса і розпилив газ в обличчя водієві.
Речовина поширилась салоном автобуса, тому пасажирам довелося вийти.
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Постраждалий водій до поліції не звертався, натомість надійшло два звернення від пасажирок.
Одна з жінок відмовилась давати письмові свідчення, до іншої виїхав патруль, аби написати заяву.
Поліцейські опитують всіх свідків з метою з’ясування обставин.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі школяр розпилив газ під час уроку.
Фото: Київ Оперативний