Через конфлікт з водієм у Києві чоловік розпилив балончик газу у маршрутці авторинок Чапаєвка-станція метро Академмістечко.

Інцидент стався між водіями автомобіля Mitsubishi та маршрутки №576 на Південній Борщагівці, пише УНН.

Водій маршрутки не пропустив автомобіль, після чого власник Mitsubishi заблокував рух автобуса і розпилив газ в обличчя водієві.

Речовина поширилась салоном автобуса, тому пасажирам довелося вийти.

Читайте: Покарання за запізнення: у РФ діти просиділи урок у протигазах

Постраждалий водій до поліції не звертався, натомість надійшло два звернення від пасажирок.

Одна з жінок відмовилась давати письмові свідчення, до іншої виїхав патруль, аби написати заяву.

Поліцейські опитують всіх свідків з метою з’ясування обставин.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі школяр розпилив газ під час уроку.

Фото: Київ Оперативний