Внаслідок ДТП поблизу села Миколаївка Одеської області одна людина загинула, ще 13 отримали травми різного ступеню важкості.
Смертельна аварія сталася внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутки сполученням Кілія-Одеса, повідомляє обласна поліція.
У ДТП загинула пасажирка маршрутного таксі, усі 13 постраждалих госпіталізовані.
На місці події працюють поліцейські та рятувальники.
ДТП з маршруткою на трасі під Одесою: один загиблий, 13 постраждалих / 2 фотографии
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Нагадаємо, вчора, 30 січня, в Одеській області у потрійній ДТП загинули двоє поліцейських. Під час аварії відбулося зіткнення маршрутки, вантажівки і легковика.
Фото: od.npu.gov.ua
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