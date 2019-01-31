Внаслідок ДТП поблизу села Миколаївка Одеської області одна людина загинула, ще 13 отримали травми різного ступеню важкості.

Смертельна аварія сталася внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутки сполученням Кілія-Одеса, повідомляє обласна поліція.

У ДТП загинула пасажирка маршрутного таксі, усі 13 постраждалих госпіталізовані.

На місці події працюють поліцейські та рятувальники.









ДТП з маршруткою на трасі під Одесою: один загиблий, 13 постраждалих / 2 фотографии

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Нагадаємо, вчора, 30 січня, в Одеській області у потрійній ДТП загинули двоє поліцейських. Під час аварії відбулося зіткнення маршрутки, вантажівки і легковика.

Фото: od.npu.gov.ua