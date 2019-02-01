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Факты / Происшествия / Пожар в Киеве: возле метро Дарница сгорели МАФы/

Пожежа у Києві: біля метро Дарниця згоріли МАФи

У Києві сьогодні вночі, близько 3.00, згоріло кілька МАФів на вулиці Попудренка, 7, біля станції метро Дарниця.

Біля метро Дарниця згоріли МАФи

Пожежа почалася в магазині з товарами для тварин, а потім поширився ще на кілька найближчих МАФів, повідомляє Информатор.

Ніхто не постраждав внаслідок пожежі.

За даними видання, площа пожежі склала приблизно 250 квадратних метрів.

Читайте: Масштабна пожежа у Харкові – горів торговий центр

Попередня причина – замикання в електродротах.

До гасіння пожежі залучалися два наряди ДСНС, дві одиниці спецтехніки.

На місце події виїжджали три наряди поліції.

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Пожежа у Києві: біля метро Дарниця згоріли МАФи / 3 фотографии

Нещодавно у центрі Києва сталася пожежа в ресторані.

Фото, відео: Информатор

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