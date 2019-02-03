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Факты / Происшествия / На трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус и грузовик, движение перекрыто/

На трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, рух перекритий

На трасі Київ-Чоп сталася ДТП. Зараз частина автодороги перекрита.

На трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, рух перекритий

Недалеко від Винниківського мосту зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. Постраждали водій і пасажир автомобіля Iveco. Їх доставили до лікарні.

Про це повідомила керівник прес-служби патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

– Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП з постраждалими, – написала вона.

За її словами, після проведення слідчих дій, патрульні організують реверсивний рух.

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Читайте: Топ-5 ДТП з мажорами в Україні

До речі, на Великій Окружній навпроти магазину Ашан в Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку.

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