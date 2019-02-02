ДТП з мажорами в Україні завжди привертають пильну увагу громадськості, адже часто винуватці таких трагедій уникають покарання.

2 лютого суд заарештував водія Audi, який 31 січня на площі Перемоги в Києві протаранив 5 автомобілів. Від удару автомобілі перетворилися на брухт. Людей довелося вирізати з понівеченого металу. Для однієї з водійок травми виявилися смертельними.

Надзвичайні новини вже охрестили винуватця аварії другим Толстошеєвим.

Факти ICTV зібрали інші кричущі випадки, коли мажори ставали винуватцями кривавих аварій, а дехто з них уникав покарання.

Справа Петросяна

У ніч на 13 січня 2008-го на вулиці Вільямса в Одесі 19-річний Фелікс Петросян врізався на своєму джипі Toyota Prado в Daewoo Lanos.

В аварії постраждали 11 автомобілів, а водій Lanos загинув. Експертиза показала, що Петросян був за кермом п’яним.

У результаті суд над мажором затягнувся на рік. Більше десятка експертиз не дозволили одеським служителям Феміди визнати Петросяна винним. Справу закрили.

Фото: otkat.od.ua.

Справа Калиновського

30 травня 2007 року пасинок відомого олігарха Дмитра Фірташа Сергій Калиновський на спортивному BMW на величезній швидкості врізався в припарковані Жигулі. У результаті загинув прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський. Пізніше померла і дівчина, що сиділа поруч з Калиновським.

Після ДТП мажор отримав пошкодження і був поміщений у лікарню, звідки в результаті втік і був оголошений в міжнародний розшук.

У вересні в Дарницькому районі Києва Калиновський був затриманий патрульної поліцією. Він їхав на Porsche Cayenne, вів машину п’яним і видавав себе за іншу особу. З листопада 2017 Калиновський знаходиться під домашнім арештом.

Фото: depo.ua.

Справа Толстошеєва

Нагадаємо, 9 січня 2016 року поблизу станції метро Лівобережна у Києві сталася смертельна ДТП. Автомобіль Mercedes, за кермом якого був син відомого бізнесмена Станіслав Толстошеєв, вилетів на пішохідну зону, збив трьох пішоходів і вбив бабусю, яка торгувала на тротуарі. За версією слідства, під час ДТП він втратив свідомість і не міг контролювати себе.

Але через великий резонанс і суспільну уваги до цього ДТП справу відновили. – Винні будуть притягнуті до відповідальності! Справедливість буде відновлена! – написала у своєму Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. Але досі віз і нині там.

Справа Зайцевої

Кривава аварія за участю прийомної дочки харківського бізнесмена Василя Зайцева Олени Зайцевої відбулася увечері 18 жовтня 2017-го в Харкові. Тоді її автомобіль Lexus врізався у Volkswagen, в результаті чого загинули шість осіб: п’ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.

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Експертиза показала в крові Зайцевої опіати. Мажорці спочатку було призначено два місяці ув’язнення без права на внесення застави. Пізніше Зайцеву разом із Геннадієм Дроновим (другим учасником ДТП) залишили в СІЗО ще на два місяці.

Фото: скріншот YouTube.

Справа Островського

24 липня 2018 року водій Hummer, директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, на високій швидкості проїхав на червоне світло світлофора, збив дівчинку і протягнув її ще близько 50 метрів.

Від зіткнення дитина отримала множинні переломи, травми виявилися несумісні з життям. Вона померла в кареті швидкої допомоги.

Після аварії винуватець намагався сховатися, проте поліцейським після погоні вдалося його затримати буквально через три будинки вздовж бульвару.

Пізніше Островському оголосили про підозру. Прокуратура клопотатиме про арешт. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція.

До слова, ми писали про те, що відомо про Кирила Островського.