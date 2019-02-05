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У США у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета. Він помер

У штаті Техас (США) 24-річний хлопець помер через вибух електронної цигарки.

У США у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета. Він помер

24-річний житель міста Форт-Уерт під час вибуху електронної сигарети сидів у машині.

Про це розповіла його бабуся, передає Star-Telegram.

Американець лише купив чергову електронну сигарету і вирішив її вперше викурити. У цей самий момент і стався вибух.

Від вибуху його ліва сонна артерія була перерізана і у нього почалася кровотеча у мозку. Це сталося у результаті проникаючого поранення.

Його привезли до лікарні, де він помер через два дні.

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До речі, у Павлограді Дніпропетровської області у 20-річного хлопця у руках вибухнула електронна сигарета.

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