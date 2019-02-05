У штаті Техас (США) 24-річний хлопець помер через вибух електронної цигарки.
24-річний житель міста Форт-Уерт під час вибуху електронної сигарети сидів у машині.
Про це розповіла його бабуся, передає Star-Telegram.
Американець лише купив чергову електронну сигарету і вирішив її вперше викурити. У цей самий момент і стався вибух.
Від вибуху його ліва сонна артерія була перерізана і у нього почалася кровотеча у мозку. Це сталося у результаті проникаючого поранення.
Його привезли до лікарні, де він помер через два дні.
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До речі, у Павлограді Дніпропетровської області у 20-річного хлопця у руках вибухнула електронна сигарета.
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