У Києві на Північному мосту автомобіль Skoda врізався у відбійник, а після влетів у причіп комунального транспорту.
У Києві автомобіль намагався об’їхати знак, що повідомляє про ремонтні роботи, але не впорався з керуванням.
Про це повідомляє Інформатор.
На щастя, у результаті аварії поранених немає. Щоправда Skoda перегородила 3 і 4 ряд руху транспорту. У машини розбиті передні двері з пасажирської сторони, а також фара і частина бампера.
На місці події працював наряд патрульної поліції. Інші обставини ДТП з’ясовуються.
У Києві Skoda врізалася у відбійник і відлетіла у комунальний причіп / 2 фотографии
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До речі, вчора ввечері у центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.
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