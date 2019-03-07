PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві Skoda врізалася у відбійник і відлетіла у комунальний причіп

У Києві на Північному мосту автомобіль Skoda врізався у відбійник, а після влетів у причіп комунального транспорту.

У Києві Skoda врізалася у відбійник і відлетіла у комунальний причіп

У Києві автомобіль намагався об’їхати знак, що повідомляє про ремонтні роботи, але не впорався з керуванням.

Про це повідомляє Інформатор.

На щастя, у результаті аварії поранених немає. Щоправда Skoda перегородила 3 і 4 ряд руху транспорту. У машини розбиті передні двері з пасажирської сторони, а також фара і частина бампера.

На місці події працював наряд патрульної поліції. Інші обставини ДТП з’ясовуються.

  • image
  • image
У Києві Skoda врізалася у відбійник і відлетіла у комунальний причіп / 2 фотографии

Читайте: У Борисполі батько мало не заморозив 2-місячну дівчинку на вулиці

До речі, вчора ввечері у центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Смертельна ДТП під Києвом: три легковика зіткнулися лоб в лоб
Volvo знизить максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год
Масштабна ДТП у Києві: лоб в лоб зіткнулися фура і легковик
У Києві автомобіль з 5 іноземцями протаранив стовп
Масові ДТП у Москві: через сніг та ожеледицю зіткнулися близько 40 авто
Автобус з українцями потрапив у ДТП під Москвою, четверо постраждалих
Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік з місця ДТП
У Києві авто збило пішохода і протягнуло його 100 метрів. Водій втік
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка