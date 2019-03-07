У Києві на Північному мосту автомобіль Skoda врізався у відбійник, а після влетів у причіп комунального транспорту.

У Києві автомобіль намагався об’їхати знак, що повідомляє про ремонтні роботи, але не впорався з керуванням.

Про це повідомляє Інформатор.

На щастя, у результаті аварії поранених немає. Щоправда Skoda перегородила 3 і 4 ряд руху транспорту. У машини розбиті передні двері з пасажирської сторони, а також фара і частина бампера.

На місці події працював наряд патрульної поліції. Інші обставини ДТП з’ясовуються.









У Києві Skoda врізалася у відбійник і відлетіла у комунальний причіп / 2 фотографии

Читайте: У Борисполі батько мало не заморозив 2-місячну дівчинку на вулиці



До речі, вчора ввечері у центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.