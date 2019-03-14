У США лютує хуртовина, негода розігралася у Колорадо, Вайомінгу, Небрасці, Південній Дакоті.

Ситуацію вже назвали “бомбовим циклоном”. Ураганний вітер і хуртовини викликали перебої з електрикою. Всього без світла залишилося 180 тисяч будинків.

У Денвері скасовано більше половини рейсів міжнародного аеропорту. Всього по США скасовано більше сотні рейсів. Закрито урядові установи і школи.

Синоптики обіцяють вітер до 110 км/год. Буря пройде через Нью-Мексико, Техас, Оклахому і Канзас.

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Нагадаємо, що на вихідних в Україні через негоду без електрики залишилися понад 60 міст і сіл в Івано-Франківській області. Вітер валив дерева, трощив авто і зривав дахи з будинків. Стихія вирувала кілька днів.