В Одесі в одній зі шкіл учні жорстоко побили однокласницю. Зараз дівчинка у реанімації.

В Одесі на уроці фізкультури хлопчики посміювалися над своєю однокласницею, кидаючи їй у голову м’яч.

Після чергового удару, дівчинка втратила свідомість і впала у кому. Зараз п’ятикласниця прийшла до тями і знаходиться у реанімації.

Відомо, що батьки дівчинки багато разів зверталися до класного керівника і керівництва школи з проханням припинити знущання однолітків над їхньою дитиною. Але це нічого не дало.

Глава міського департаменту освіти і науки сказала, що планує прийти до школи разом з поліцією.

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До речі, на Львівщині четверо школярок жорстоко побили 14-річну дівчину на стадіоні за повідомлення, якого вона не відправляла.

Джерело: місцеве видання Oblvesti.