PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Били по голові: в Одесі однокласники відправили дівчинку у кому

В Одесі в одній зі шкіл учні жорстоко побили однокласницю. Зараз дівчинка у реанімації.

Били по голові: в Одесі однокласники відправили дівчинку у кому

В Одесі на уроці фізкультури хлопчики посміювалися над своєю однокласницею, кидаючи їй у голову м’яч.

Після чергового удару, дівчинка втратила свідомість і впала у кому. Зараз п’ятикласниця прийшла до тями і знаходиться у реанімації.

Відомо, що батьки дівчинки багато разів зверталися до класного керівника і керівництва школи з проханням припинити знущання однолітків над їхньою дитиною. Але це нічого не дало.

ÐÐ¾ÑÑÑÐ°Ð´Ð°Ð²ÑÐ°Ñ Ð´ÐµÐ²Ð¾ÑÐºÐ°

Глава міського департаменту освіти і науки сказала, що планує прийти до школи разом з поліцією.

Читайте: Удар у голову: п’яний директор сільської школи з фізруком побили копа

До речі, на Львівщині четверо школярок жорстоко побили 14-річну дівчину на стадіоні за повідомлення, якого вона не відправляла.

Джерело: місцеве видання Oblvesti.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На одеському кладовищі вандали влаштували стрілянину по могилам
Робила гніздо: частина Одеси залишилася без світла через ворону
В Одесі візок із дитиною здуло з пірсу в море
В Одессе произошла массовая драка с поножовщиной – шестеро пострадавших
Будівництво злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту здійснюється за графіком
У Москві побили маму і брата Юрія Дудя
Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону
На Херсонщині однокласниці на уроці зламали дівчинці ногу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка