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Святкували Навруз. Десятки жінок і дітей загинули через перевантаження порома в Іраку

В Іраку на річці Тигр затонув перевантажений пором з пасажирами, які святкували Навруз.

Затоплення порому

В Іраку на річці Тигр в районі міста Мосул затонув пором з пасажирами, у результаті чого загинули щонайменше 45 осіб, повідомляє Alghad TV.

Найбільше жертв серед жінок і дітей, які не вміли плавати. В МВС Іраку заявили, що кількість загиблих наразі становить 71 особу.

Попередньою причиною катастрофи називають перевантаженість порома.

На місці події працюють рятувальники. Їм вдалося витягнути з води вже 12 осіб.

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До слова, сьогодні в Туреччині сталася серія землетрусів з різною магнітудою.

Відео: Alghad TV

Фото: Mosul Eye

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