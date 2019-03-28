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Факти / Надзвичайні події

У Гватемалі вантажівка в’їхала в натовп: 30 людей загинули

У Гватемалі вантажівка під час руху врізалась у натовп людей.

У Гватемалі вантажівка в’їхала в натовп: 30 людей загинули

У Гватемалі в муніципалітеті Науала вантажівка під час руху Панамериканським шосе в’їхала в натовп людей.

Як повідомляють працівники пожежної служби, загинули 30 людей.

Ще чотири людини постраждали, троє з них госпіталізували.

Читайте: Масштабна ДТП під Києвом – зіткнулися дев’ять машин

Офіційні причини ДТП поки не уточнюють.

Президент країни Джиммі Моралес повідомив, що влада вже координує свої дії з надання повної підтримки сім’ям загиблих.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у США чоловік розстріляв автобус та влаштував смертельну ДТП.

Джерело: El Siglo de Torreon

Фото: El Siglo de Torreon

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