У Гватемалі вантажівка під час руху врізалась у натовп людей.
У Гватемалі в муніципалітеті Науала вантажівка під час руху Панамериканським шосе в’їхала в натовп людей.
Як повідомляють працівники пожежної служби, загинули 30 людей.
Ще чотири людини постраждали, троє з них госпіталізували.
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Офіційні причини ДТП поки не уточнюють.
Президент країни Джиммі Моралес повідомив, що влада вже координує свої дії з надання повної підтримки сім’ям загиблих.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у США чоловік розстріляв автобус та влаштував смертельну ДТП.
Джерело: El Siglo de Torreon
Фото: El Siglo de Torreon
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