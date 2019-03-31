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В Одеській області член виборчкому прийшла на роботу п’яна

У Подільську Одеської області член виборчої комісії перебувала на робочому місті у день виборів у стані алкогольного сп’яніння.

вибори 2019

На жінку склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Розпивання спиртних напоїв на виробництві.

Члена виборчої комісії відсторонено від виконання обов’язків.

Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019

До слова, в Одесі чоловік звернувся із заявою в поліцію про те, що його побив голова виборчої комісії.

Нагадаємо, сьогодні проходять вибори президента 2019 в Україні. На них зареєструвалися 39 кандидатів.

Джерело: Нацполіція

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