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Факти / Надзвичайні події

У Києві п’яний водій Volkswagen протаранив Mercedes з трактором

У Подільському районі Києва Volkswagen протаранив вантажний Mercedes Sprinter з трактором у багажнику.

У Києві п’яний водій Volkswagen протаранив Mercedes з трактором

У Києві зіткнулися Volkswagen Transporter і вантажівка Mercedes Sprinter.

Mercedes, в якого в багажнику знаходився трактор, припаркувався на узбіччі, коли в нього влетів Volkswagen.

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За словами очевидців, водій Volkswagen перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак проходити тест на алкоголь на місці чоловік відмовився.

Незважаючи на сильні пошкодження, які отримав Volkswagen, обійшлося без постраждалих.

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У Києві п’яний водій Volkswagen протаранив Mercedes з трактором / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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