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Факти / Надзвичайні події

У Нікополі виборець “замінував” дільницю

У Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік у стані алкогольного сп’яніння повідомив про мінування дільниці.

У Нікополі виборець “замінував” дільницю

Близько 8.30 на виборчу дільницю № 120791 у Нікополі зайшов нетверезий чоловік. Після пари невдалих жартів він отримав бюлетень і зайшов у кабінку для голосування.

Після чоловік вийшов з кабінки і кинув на підлогу рюкзак, заявивши, що там бомба. Це також був жарт.

Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Спостерігачі Опори повідомляють, що виборець зміг проголосувати.

До речі, Факти ICTV писали, які документи потрібні, щоб проголосувати на виборах президента.

Джерело: ОПОРА

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