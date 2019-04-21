Які документи потрібні, щоб проголосувати на виборах президента – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

До документів, які потрібно взяти з собою на вибори президента України 2019, щоб проголосувати, належать:

паспорт громадянина України;

тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які нещодавно отримали громадянство);

військовий квиток (тільки для військовослужбовців строкової служби).

Без пред’явлення одного із цих документів виборча комісія не видасть бюлетень.

Варто звернути увагу, що закордонний паспорт підходить тільки для голосування за межами України.

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Крім того, члени виборчої комісії не можуть відмовити вам у видачі бюлетеня, якщо ви вчасно не змінили фото в паспорті або не принесли довідку про місце реєстрації, якщо прийшли голосувати з ID-карткою.

Бюлетень для голосування віддають виборцю після того, як він поставить свій підпис у списку виборців та на контрольному талоні в бюлетені.

Факти ICTV слідкують за виборами 2019 онлайн.