PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Які документи потрібно взяти з собою на вибори

Які документи потрібні, щоб проголосувати на виборах президента – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які документи потрібно взяти з собою на вибори

До документів, які потрібно взяти з собою на вибори президента України 2019, щоб проголосувати, належать:

  • паспорт громадянина України;
  • тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які нещодавно отримали громадянство);
  • військовий квиток (тільки для військовослужбовців строкової служби).

Без пред’явлення одного із цих документів виборча комісія не видасть бюлетень.

Варто звернути увагу, що закордонний паспорт підходить тільки для голосування за межами України.

Читайте: Коли будуть результати виборів 2019

Крім того, члени виборчої комісії не можуть відмовити вам у видачі бюлетеня, якщо ви вчасно не змінили фото в паспорті або не принесли довідку про місце реєстрації, якщо прийшли голосувати з ID-карткою.

Бюлетень для голосування віддають виборцю після того, як він поставить свій підпис у списку виборців та на контрольному талоні в бюлетені.

Факти ICTV слідкують за виборами 2019 онлайн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як знайти себе у списках виборців – вибори 2019
Без селфі та домашніх тварин: як поводитись на виборах 2019
Явка у другому турі виборів президента (ОНЛАЙН)
Другий тур виборів президента 2019: до котрої можна проголосувати
Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)
Як зміниться курс долара після виборів – прогноз Нацбанку
262 порушення та одна кримінальна справа: як в Україні пройшов день тиші
Другий тур виборів 2019: відкрилася перша виборча дільниця
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка