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Факти / Надзвичайні події

В Іспанії зламався атракціон у парку розваг – 28 осіб постраждали

У місті Ла-Рінконада (Іспанія) у результаті поламки атракціону постраждали люди.

В Іспанії зламався атракціон у парку розваг – 28 осіб постраждали

У місті Ла-Рінконада (Іспанія) 28 осіб постраждали через поламку атракціону у парку розваг.

Відомо, що серед постраждалих – п’ятеро дітей.

Дев’ятьох людей довелося госпіталізувати до місцевих лікарень. Стан однієї 13-річної дівчинки оцінюють як важкий.

Читайте: Під Києвом Tesla протаранила водовоз, є загиблий

Життю решти постраждалих дітей нічого не загрожує.

Наразі з’ясовуються всі обставини події.

До слова, у місті Білгород-Дністровський (Одеська область) чоловік загинув у результаті падіння з атракціону.

Джерело: El Diario de Sevilla

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