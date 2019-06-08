У місті Ла-Рінконада (Іспанія) у результаті поламки атракціону постраждали люди.
У місті Ла-Рінконада (Іспанія) 28 осіб постраждали через поламку атракціону у парку розваг.
Відомо, що серед постраждалих – п’ятеро дітей.
Дев’ятьох людей довелося госпіталізувати до місцевих лікарень. Стан однієї 13-річної дівчинки оцінюють як важкий.
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Життю решти постраждалих дітей нічого не загрожує.
Наразі з’ясовуються всі обставини події.
До слова, у місті Білгород-Дністровський (Одеська область) чоловік загинув у результаті падіння з атракціону.
Джерело: El Diario de Sevilla
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