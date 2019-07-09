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Факти / Надзвичайні події

НАБУ і СБУ прийшли з обшуками до фонду Держмайна

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і співробітники СБУ проводять обшуки в будівлі Фонду державного майна у Києві.

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У НАБУ заявили, що спільно з СБУ проводять санкціоновані обшуки в приміщенні Фонду держмайна.

– Слідчі дії санкціоновані і проводяться в рамках розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ, – йдеться в повідомленні.

Читайте: ДБР проводить обшуки в МОЗ – причина

Інші подробиці Бюро обіцяє надати пізніше.

Місяць тому НАБУ проводило обшуки в Українській асоціації футболу.

Джерело: НАБУ

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