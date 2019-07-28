У Залізному порту 21-річний молодик зірвався з непрацюючого оглядового колеса.

У Залізному порту в Херсонській області місцевий житель вирішив піднятися на непрацююче оглядове колесо на набережній.

Коли у нього втомилися руки, юнак зірвався вниз з 10-метрової висоти.

Читайте: Були зв’язані руки: у Києві на балконі знайшли тіло закривавленої жінки

Медики діагностували у хлопця пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кременчуці Полтавської області 19-річна дівчина напала на чоловіка, розбивши йому обличчя, та відібрала мобільний телефон.

Джерело: Типичный Херсон