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Факти / Надзвичайні події

У Залізному порту хлопець зірвався з оглядового колеса

У Залізному порту 21-річний молодик зірвався з непрацюючого оглядового колеса.

У Залізному порту хлопець зірвався з оглядового колеса

У Залізному порту в Херсонській області місцевий житель вирішив піднятися на непрацююче оглядове колесо на набережній.

Коли у нього втомилися руки, юнак зірвався вниз з 10-метрової висоти.

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Медики діагностували у хлопця пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кременчуці Полтавської області 19-річна дівчина напала на чоловіка, розбивши йому обличчя, та відібрала мобільний телефон.

Джерело: Типичный Херсон

Фото: Dreamstime

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