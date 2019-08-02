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Факти / Надзвичайні події

У Києві легковик влетів під вантажівку – є постраждалі

У Києві на проспекті Академіка Палладіна автомобіль Chevrolet протаранив фуру Renault.

У Києві легковик влетів під вантажівку – є постраждалі

У Києві легковий автомобіль Chevrolet протаранив вантажівку Renault.

Водій фури розповів, що в момент аварії він стояв на світлофорі. Очевидці повідомляють, що водій Chevrolet міг заснути за кермом і не впоратися з керуванням.

Читайте: У Дніпрі легковик влетів у маршрутку з пасажирами, понад 10 постраждалих

Правоохоронці поки перевіряють цю версію.

Внаслідок аварії постраждали водій і пасажир Chevrolet.

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У Києві легковик влетів під вантажівку – є постраждалі / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в напрямку правого берега на Південному мосту загорілася машина, внаслідок чого рух на мосту уповільнено.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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