У Києві на бульварі Верховної Ради сміттєвоз переїхав людину.

У Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради біля житлових будинків сміттєвоз переїхав чоловіка, після чого від отриманих травм той помер.

Інцидент стався у дворі неподалік РАЦСу.

За словами водія сміттєвоза, він здавав заднім ходом у двори і почув крик. Зупинивши машину, чоловік побачив, що під колесами лежала людина.

На місце виїхала поліція і швидка допомога, але медики допомогти вже не могли.

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Свідки кажуть, що за 5 хвилин до наїзду чоловік сидів прямо на дорозі. Загиблому було близько 35 років.

Нагадаємо, у Полтавській області в результаті зіткнення автобуса і мікроавтобуса загинули двоє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор