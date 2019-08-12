У Києві на бульварі Верховної Ради сміттєвоз переїхав людину.
У Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради біля житлових будинків сміттєвоз переїхав чоловіка, після чого від отриманих травм той помер.
Інцидент стався у дворі неподалік РАЦСу.
За словами водія сміттєвоза, він здавав заднім ходом у двори і почув крик. Зупинивши машину, чоловік побачив, що під колесами лежала людина.
На місце виїхала поліція і швидка допомога, але медики допомогти вже не могли.
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Свідки кажуть, що за 5 хвилин до наїзду чоловік сидів прямо на дорозі. Загиблому було близько 35 років.
Нагадаємо, у Полтавській області в результаті зіткнення автобуса і мікроавтобуса загинули двоє людей.
Джерело: Інформатор
Фото: Інформатор