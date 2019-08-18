PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет

На Гостомельському шосе в Києві таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. Внаслідок ДТП загинула жінка, двоє чоловіків отримали травми.

Смертельна ДТП у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет

У Києві на Гостомельському шосе автомобіль служби таксі Renault Logan зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху, а потім врізався у стовп і злетів у кювет.

Внаслідок аварії загинула молода жінка-пасажир.

Читайте: Намагався “проскочити” перехрестя: у Києві зіткнулися два легковика

Водія і ще одного пасажира госпіталізували.

До слова, раніше водія таксі вже притягували до адміністративної відповідальності за водіння у стані сп’яніння.

  • image
  • image
  • image
  • image
Смертельна ДТП у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Житомирській області більше 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення автомобіля BMW і пасажирського мікроавтобуса.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зайшов у Duty Free. У Борисполі наркобарон утік від СБУ перед екстрадицією
Перше відео аварійної посадки А321 на кукурудзяне поле в Підмосков’ї
Пошкодили внутрішні органи: в Сумах жінка померла під час операції
У Києві на Окружній фура знесла з узбіччя два легковика – є поранені
Під Одесою 13-річного хлопця віднесло у відкрите море
На Житомирщині легковик протаранив мікроавтобус – двоє загиблих
У Кіровоградській області обірвався ліфт з двома людьми
Стрілянина в Чикаго: невідомий відкрив вогонь по людях у парку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка