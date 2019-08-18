На Гостомельському шосе в Києві таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. Внаслідок ДТП загинула жінка, двоє чоловіків отримали травми.

У Києві на Гостомельському шосе автомобіль служби таксі Renault Logan зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху, а потім врізався у стовп і злетів у кювет.

Внаслідок аварії загинула молода жінка-пасажир.

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Водія і ще одного пасажира госпіталізували.

До слова, раніше водія таксі вже притягували до адміністративної відповідальності за водіння у стані сп’яніння.















Смертельна ДТП у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Житомирській області більше 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення автомобіля BMW і пасажирського мікроавтобуса.