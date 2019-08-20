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Факти / Надзвичайні події

Від удару відірвало ногу: в Києві Mercedes на смерть збив дівчину

У Києві седан Mercedes на смерть збив дівчину, яка переходила дорогу.

Від удару відірвало ногу: в Києві Mercedes на смерть збив дівчину

У Києві біля станції метро Академмістечко Mercedes їхав на великій швидкості і збив дівчину, яка переходила дорогу.

Удар був такої сили, що у потерпілої відірвалася нога так інші частини тіла.

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Автомобіль загальмував біля наступного перехрестя, а водій зник з місця події.

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Від удару відірвало ногу: в Києві Mercedes на смерть збив дівчину / 2 фотографии

До слова, 19 серпня у Київській області позашляховик Audiвлаштував ДТП, у якому загинув працівник поліції та 7-річна дитина.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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