У Києві седан Mercedes на смерть збив дівчину, яка переходила дорогу.

У Києві біля станції метро Академмістечко Mercedes їхав на великій швидкості і збив дівчину, яка переходила дорогу.

Удар був такої сили, що у потерпілої відірвалася нога так інші частини тіла.

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Автомобіль загальмував біля наступного перехрестя, а водій зник з місця події.







Від удару відірвало ногу: в Києві Mercedes на смерть збив дівчину / 2 фотографии

До слова, 19 серпня у Київській області позашляховик Audiвлаштував ДТП, у якому загинув працівник поліції та 7-річна дитина.