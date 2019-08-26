На Одещині сталося вбивство матроса, який проходив строкову службу.

На Одещині військовослужбовець вистрілив у голову з автоматичної зброї товаришу по службі. Унаслідок поранення матрос-строковик помер.

Убивство сталося 25 серпня в селі Дачне Біляївського району, де дислокується 35-а окрема бригада морської піхоти.

Стрілка затримано, проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

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Правоохоронці встановлюють причини і обставини події.

Як повідомлялося, під Харковом знайдено труп військовослужбовця контрактної служби.

Джерело: Військова прокуратура Південного регіону