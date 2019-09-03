У США 14-річний підліток зізнався у розстрілі п’ятьох членів своєї сім’ї.
Підліток з міста Елкмонт у штаті Алабама застрелив п’ятьох членів своєї сім’ї.
Відомо, що внаслідок стрілянини троє загинули на місці, а двоє померли вже в реанімації. Серед загиблих троє дітей.
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Зазначається, що підліток сам брав участь у пошуку пістолета калібру 9 міліметрів, який він викинув після скоєння злочину.
Раніше Факти ICTV писали, що у місті Дейтон у США сталася стрілянина, в результаті якої загинули дев’ять осіб.
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