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Факти / Надзвичайні події

У США підліток розстріляв свою родину – п’ятеро людей загинули

У США 14-річний підліток зізнався у розстрілі п’ятьох членів своєї сім’ї.

У США підліток розстріляв свою родину – п’ятеро людей загинули

Підліток з міста Елкмонт у штаті Алабама застрелив п’ятьох членів своєї сім’ї.

Відомо, що внаслідок стрілянини троє загинули на місці, а двоє померли вже в реанімації. Серед загиблих троє дітей.

Читайте: Убивця на поштовій вантажівці: у США застрелили 5 людей, 21 поранено

Зазначається, що підліток сам брав участь у  пошуку пістолета калібру 9 міліметрів, який він викинув після скоєння злочину.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Дейтон у США сталася стрілянина, в результаті якої загинули дев’ять осіб.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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