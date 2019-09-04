У Канаді зійшов з колії і перекинувся потяг з отруйними хімікатами. У регіоні оголосили евакуацію.

У Канаді біля містечка Баронс з колії зійшов потяг (21 вагон і локомотив. – Ред.) з отруйними хімікатами.

У трьох вагонах знаходився октан, який почав витікати.

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Рятувальники оперативно запобігли катастрофу, але через вибухонебезпечність октану, місцева влада ухвалила рішення евакуювати населення, яке проживає в радіусі двох кілометрів.

Раніше Факти ICTV писали, що у США 14-річний підліток зізнався у розстрілі п’ятьох членів своєї сім’ї.

Джерело: CBC News