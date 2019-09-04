У Подільському районі Полтави педофіл напав на 11-річну дівчинку і намагався її згвалтувати.

Прес-секретар ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв оприлюднив прикмети педофіла, який напав на 11-річну дівчинку і намагався її згвалтувати.

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– Вік близько 25-30 років. Середньої, худорлявої статури. Зріст приблизно 175 см. Волосся темне коротке. Над правою бровою і на лівій щоці садна. На правому передпліччі має татуювання. Був одягнений у чорні шорти з білими вертикальними смугами і в чорну футболку з білим написом англійськими літерами, – розповів Сулаєв.

Раніше Факти ICTV писали, що у Світлогірську Полтавської області 23-річний чоловік заманив у хащі та зґвалтував шестирічну дівчинку.