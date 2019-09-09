На трасі Львів-Шегині у Мостиському районі ввечері 8 вересня сталася ДТП, в якій загинули двоє людей.

У Львівській області 27-річний водій Opel Vivaro скоїв наїзд на пішоходів – подружню пару.

Від отриманих травм 77-річний чоловік та його 66-річна дружина загинули на місці ДТП.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Водієві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

В іншій ДТП, яка сталася під Києвом за участю трьох автомобілів, також загинула сімейна пара.