У Тернопільській області 14-річна школярка покінчила життя самогубством після прочитання культового роману.

У селі Надрічне Тернопільської області учениця 9 класу повісилася в сараї біля будинку, в якому жила разом з 85-річною бабусею. Батьки дівчинки розлучилися. Батько повернувся з АТО, а потім поїхав на заробітки до Польщі. Туди ж незабаром поїхала і мама дівчинки. До речі, вона повинна була повернутися додому через день після трагедії.

У школі зазначають, що дівчинка була дуже активною: займалася музикою, танцювала, виступала на всіх шкільних заходах.

– Наші психологи проаналізували щоденник дівчинки і прийшли до висновку, що з початку літа вона була у стані сильної депресії. Тоді і знайшла в інтернеті цей роман про дівчинку-самогубцю, який, можливо, підштовхнув її до фатального кроку, – розповіли в поліції.

Однією з фраз в щоденнику була: Мене ніхто не чує.

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Йдеться, про культовий романі Стейсі Крамер 50 днів до мого самогубства. У світі відомо кілька випадків, коли підлітки зводили рахунки з життям після його прочитання.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові дівчинка намагалася порізати собі вени прямо в церкві.

Джерело: Факти