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Залишила на вулиці і пішла: в Одесі перехожі знайшли коляску з 2-річним хлопчиком

В Одесі перехожі знайшли посеред вулиці коляску з 2-річним хлопчиком.

Залишила на вулиці і пішла: в Одесі перехожі знайшли коляску з 2-річним хлопчиком

20 вересня близько другої години ночі в Одесі на Пантелеймонівській вулиці перехожі знайшли у колясці 2-річного хлопчика. Про це небайдужі громадяни повідомили у поліцію.

Жінка, яка і заявила про знахідку, розповіла, що бачила, ймовірно, мати у алкогольному сп’янінні. Вона залишила дитину і пішла у невідомому напрямку. Біля коляски лежали речі малюка.

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Дитину переодягли, зігріли і заспокоїли. Хлопчика передали групі з протидії домашньому насильству.

Зараз з’ясовуються обставини і батьки дитини.

Залишила на вулиці і пішла: в Одесі перехожі знайшли коляску з 2-річним хлопчиком / 3 фотографии

До речі, у Чорноморську перехожі врятували трирічну дівчинку, яка плакала та кричала у припакрованому на узбіччі автомобілі.

Джерело: Патрульна поліція

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